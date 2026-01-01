Жители Прикамья выплатили алкогольной компании 400 тысяч за использование товарных знаков Фальсификат продавался в магазинах Соликамска, Красновишерска и Чердыни Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья взыскали с жителей региона материальный ущерб в пользу производителя алкогольной продукции за незаконное использование товарных знаков. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Суд признал четверых граждан виновными по ч. 4 ст. 180 УК РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Мужчины, действуя организованной группой, приобретали и сбывали контрафактную алкогольную и табачную продукцию. В ходе обыска в гаражном кооперативе Соликамска была обнаружена подпольная база, где хранилось более 1200 л спирта и 4 тыс. л поддельной водки и коньяка, имитирующих известные бренды. Фальсифицированный алкоголь сбывался в розничные магазины Соликамского, Красновишерского и Чердынского округов Пермского края. Экспертиза подтвердила, что продукция не была произведена на заводах-изготовителях оригинальной продукции.

В ходе уголовного дела выяснилось, что действия нарушителей нанесли значительный ущерб компании, чьи товарные знаки использовались для подделки. Суд обязал граждан солидарно возместить компании около 400 тыс. руб.

На основании судебного решения были возбуждены исполнительные производства в двух территориальных подразделениях ГУФССП России по Пермскому краю, где зарегистрированы должники. Им были направлены уведомления о необходимости исполнения решения суда в установленные сроки. Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителей, наложили арест на их зарплаты и другие доходы, а также определили штрафы за несвоевременное возмещение ущерба. В результате принятых мер задолженность была полностью погашена.

