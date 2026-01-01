Власти Перми усиливают контроль за состоянием крыш и дворов Управляющим организациям направлено более 4,6 тысячи уведомлений Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С начала года сотрудники МКУ «Административно-техническая инспекция» усилило проверки качества уборки дворов во всех районах Перми, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермская зима установила рекорд по осадкам: в январе выпало 65,5 мм, что в полтора раза превышает норму месяца. Январь стал самым снежным за последние 50 лет. С начала месяца в городе уже выпало более 50 мм осадков, что превышает норму для февраля на 25%.

Специалисты выписывают уведомления управляющим организациям для устранения нарушений. В этом году были выявлены нарушения в содержании 1551 придомового проезда (механизированная уборка не проводилась) и 782 крыш, не очищенных от снега и льда вовремя. В адрес администраций районов направлены 1045 материалов для привлечения управляющих организаций к ответственности за несвоевременную уборку крыш, а в адрес УК и ТСЖ — 4601 уведомление о необходимости устранить нарушения. Работа МКУ «АТИ» в этом направлении продолжается.

В зимний период управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН обязаны своевременно очищать крыши, козырьки, навесы над входными группами и предотвращать образование опасных снежно-ледяных свесов. Также необходимо регулярно убирать проезды и пешеходные дорожки и следить за тем, чтобы снег не скапливался в неположенных местах.

Жители города могут сообщить о проблемах с уборкой придомовых территорий в обслуживающую дом организацию. Если реакции нет, следует обратиться в Инспекцию госжилнадзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в районную администрацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.