В Пермском крае наступил морозный период В пятницу подует сильный ветер Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Со среды по пятницу (с 18 по 20 февраля) в Пермском крае температура воздуха опустится на 2-4 градуса ниже климатической нормы. В ночные часы ожидается от -23 до -18 градусов, а на крайнем юге — от -15 до -13. Днём температура будет колебаться от -15 до -10, а на юге региона — от -7 до -5 градусов. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 18 февраля выпадет небольшой, умеренный снег, который в течение дня сохранится только на севере Пермского края. Затем наступит сухой период, но к вечеру 20 февраля осадки вернутся в юго-западные районы региона.

Ветер будет дуть с запада в среду со скоростью 6-11 м/сек, в четверг его направление станет неустойчивым, а скорость — 2-7 м/сек. В пятницу ветер сменится на восточный, с порывами до 17 м/сек.

В Перми в среду ожидается небольшой снег, а в остальные дни — без осадков. Ночные температуры будут понижаться: от -16 до -14 градусов до -20 до -18 градусов. Дневной прогрев, напротив, будет увеличиваться: от -13 до -11 градусов до -10 до -8 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.