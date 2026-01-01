Суд арестовал средства застройщика в Прикамье после иска прокуратуры на 776 млн рублей Суд удовлетворил ходатайство надзорного органа частично Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

13 февраля Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску к ООО «Строительная компания «Славянский дом». Надзорный орган, как уже писал «Новый компаньон», требует признать недействительными шесть муниципальных контрактов на ремонт и строительство соцобъектов в Пермском округе на сумму более 700 млн руб. и вернуть деньги в бюджет.

Истец требовал наложить арест на денежные средства компании на сумму более 776,49 млн руб., а также на её имущество. Для Управления капстроительства прокуратура предложила запретить приёмку и оплату работ по контракту на строительство детского сада в Башкултаево, обосновав это тем, что вывод денег и активов затруднит исполнение судебного акта о возврате средств в бюджет. Суд удовлетворил ходатайство частично: он арестовал денежные средства компании в размере 555,3 млн руб. и запретил регистрационные действия с её имуществом. На решение первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Прокуратура требует взыскать с «Славянского дома» 555,371 млн руб. основного долга и более 221 млн руб. процентов за использование чужих средств. Свои требования истец обосновывает выявленными фактами коррупции при заключении контрактов. Директор МКУ допустил конфликт интересов, так как поддерживал отношения с учредителем подрядчика, Дмитрием Ермаковым. В январе прошлого года суд удовлетворил требование прокуратуры об увольнении экс-руководителя по утрате доверия.

Среди оспариваемых контрактов — договор на ремонт школы в п. Сылва, соглашения на строительство детских садов в сёлах Фролы и Башкултаево.

Администрация Пермского муниципального округа пока не комментировала требования прокуратуры.

