Шесть контрактов на строительство соцобъектов под Пермью могут признать недействительными Прокуратура требует с подрядчика вернуть 700 млн рублей

Прокуратура Пермского края

Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска прокуратуры края к ООО «СК «Славянский дом». Ведомство требует признать недействительными шесть муниципальных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в Пермском муниципальном округе. Общая сумма контрактов превышает 700 млн руб. Прокуратура также требует взыскать эту сумму в пользу муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с конфликтом интересов между директором муниципального заказчика и учредителем подрядчика. В частности, не были соблюдены требования по урегулированию конфликта интересов.

