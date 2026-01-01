В минтрансе показали, как будет выглядеть переход к Пермской галерее Проектную документацию передадут на госэкспертизу до конца первого квартала Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Завершено проектирование нового надземного пешеходного перехода, который соединит здание Пермской художественной галереи с набережной, и в минтрансе региона показали, как будет выглядеть новое сооружение.

В ведомстве уточнили, что проект разрабатывала компания «ОРТА».

Министерство транспорта Пермского края

Переход планируется разместить слева от галереи (если стоять лицом к Каме), и он будет выполнен в том же архитектурном стиле, что и сама галерея.

Министерство транспорта Пермского края

Уточняется, что проектная документация будет передана на государственную экспертизу до конца первого квартала года. Процесс экспертизы займет до трёх месяцев. После положительного заключения будет объявлен конкурс на определение подрядчика для строительства. Заказчиком выступит администрация Перми. Завершить строительство планируется в 2027 году, но точные сроки станут известны после экспертизы и заключения контракта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что всего запланировано два надземных перехода, которые сделают «Завод Шпагина» более доступным. Это строительство перехода через ж/д пути от набережной Камы к музеям «Пермский период» (в здании бывшего цеха «Литера Д1») и к Пермской художественной галерее, — он будет принадлежать муниципалитету. Второй объект, существовавший ранее и закрывшийся в 2024 году, ведёт к «Заводу Шпагина» от Перми I. В данный момент он находится на реконструкции в рамках реализации проекта «Компактный город» компанией РЖД.

