В Березниках под тяжестью снега разрушилась кровля многоэтажки Прокуратура организовала проверку

фото городского портала «Все Березники»

В Березниках по ул. Челюскинцев, 9 из-за большого скопления снега не выдержала крыша. В понедельник, 16 февраля, перекрытия кровли обрушились под весом снежной массы. О происшествии сообщает городской портал «Все Березники».

Известно, что дом обслуживает ТСЖ «Цитадель», и в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Прокуратура Березников организовала проверку по факту повреждения кровли многоквартирного дома. Надзорный орган даст правовую оценку действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за содержание общего имущества здания, своевременности и полноты принятия мер по очистке кровли от снега и льда.

Ранее аналогичный случай произошёл в Кунгуре. Там, как писал «Новый компаньон», 9 февраля под тяжестью снега провалилась крыша в многоквартирном доме по ул. Свободы, 177. В Кунгурской администрации было созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено ввести режим повышенной готовности. А жильцам, чьи квартиры пострадали, было предложено временное жильё из маневренного фонда.

