Цены на блины в Перми оказались одними из самых высоких в РФ А «индекс блина» — самым низким

К Масленице специалисты геосервиса 2ГИС изучили цены на сладкие блины в различных точках общественного питания и рассчитали индекс блина для российских регионов.

В исследование вошли блины весом 150-200 г, подаваемые с различными топпингами, такими как сгущёнка, мёд или джем (чаще всего используются клубничный, малиновый и вишнёвый). Согласно данным 2ГИС, в феврале 2026 года средний ценник на сладкий блин в заведениях пищевой индустрии крупных городов России составил 200 руб. Наиболее доступные сладкие блины можно найти в Казани (140 руб.), Красноярске (144 руб.) и Волгограде (150 руб.). Самые высокие цены установлены в Москве и Санкт-Петербурге: в столице один сладкий блин в среднем стоит 294 руб., в Петербурге — 291 руб. В тройку городов с самыми дорогими блинами также вошла Пермь, где средняя цена за сладкий блин составляет 251 руб.

Для оценки доступности блинов на среднюю зарплату 2ГИС рассчитал «индекс блина», представляющий собой соотношение средней зарплаты в регионе (на октябрь 2025 года) и стоимости одного сладкого блина. В среднем жители крупных городов могут приобрести на одну зарплату 455 сладких блинов.

Красноярск занял первое место в рейтинге, где на среднюю зарплату можно купить 729 сладких блинов. В тройку также вошли Казань (669 блинов) и Москва (590 блинов). Наименьшие показатели индекса зафиксированы в Перми (336 блинов).

