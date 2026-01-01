Остановку «Мясокомбинат» в Перми официально переименовали в «Микрорайон Заимка» Вскоре на остановочных комплексах поменяют вывески Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми, мэр Эдуард Соснин подписал постановление о присвоении остановочному пункту «Мясокомбинат» наименования «Микрорайон Заимка». Переименовываются остановки, расположенные по ул. Дзержинского в оба направления.

Расходы по изготовлению информационных панелей для размещения на остановочных пунктах общественного транспорта возложены на инициатора переименования — ООО Специализированный застройщик «Железно Пермь».

Напомним, предложение о переименовании на рассмотрение Общественного совета по топонимике было внесено ещё осенью 2024 года, а решение принято в декабре того же года на заочном заседании. Тогда же «Железно Пермь» предложила переименовать еще несколько улиц в районе строящегося ЖК «Камаполис», присвоив им имена прикамских учёных.

