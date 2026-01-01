Прокуратура в Прикамье выиграла суд об обеспечении свободного доступа к Каме Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Чайковский городской суд Пермского края удовлетворил иск природоохранного прокурора к члену гаражного кооператива «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ответчик должен освободить берег и акваторию Воткинского водохранилища на Каме от размываемых грунтов, бетонных плит и построек.

Суд также обязал ответчика обеспечить свободный доступ граждан к береговой линии реки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска прокуратуры края к ООО «СК «Славянский дом». Ведомство требует признать недействительными шесть муниципальных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в Пермском муниципальном округе. Общая сумма контрактов превышает 700 млн руб.

