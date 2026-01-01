Над Пермским краем уничтожены 4 украинских беспилотника Об этом сообщили в минобороны Поделиться Твитнуть

Министерство обороны РФ 17 февраля опубликовало на своём официальном сайте заявление. В нём, в частности, сказано, что во вторник с 7:00 до 9:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали и перехватили 27 беспилотных летательных аппаратов украинского производства самолетного типа над различными российскими регионами.

Так, отмечается, что над Пермским краем перехвачены четыре аппарата, столько же над территорией Крыма, три БПЛА нейтрализованы над Краснодарским краем, один аппарат был уничтожен над Белгородской областью. Кроме того 15 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее об атаке беспилотников в Прикамье сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Количество БПЛА и место прилёта не уточнялось.

