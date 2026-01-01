В Пермском крае зафиксирован прилёт беспилотников В результате атаки дронов никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В Прикамье были замечены беспилотники. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, в результате атаки дронов никто не пострадал. Все экстренные службы уже проинформированы. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Место прилёта не уточняется.

«Прошу доверять только официальным источникам информации. Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу», — отметил глава региона.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 17 февраля в Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». А в Перми введён режим «Ковер» с радиусом 100 км. Все оперативные службы приведены в состояние готовности. Экстренные службы доступны по номеру 112.

