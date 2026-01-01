В Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность» Оперативные службы приведены в состояние готовности Поделиться Твитнуть

Как сообщили утром 17 февраля в минтербезе региона, в Пермском крае объявлен режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы приведены в состояние готовности. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Экстренные службы доступны по номеру 112.

Министерство территориальной безопасности сообщило, что при обнаружении беспилотника (БПЛА) следует немедленно покинуть опасную зону. Рекомендуется укрыться за деревьями или зданиями и предупредить окружающих об опасности, позвонить по телефону 112.

Запрещается пытаться сбить БПЛА или оставаться в зоне его видимости. Не рекомендуется использовать телефоны и радио в непосредственной близости от беспилотника, а также приближаться к упавшему устройству. Если вы находитесь дома, лучше укрыться в ванной комнате или подвале и не приближаться к окнам. На улице следует найти безопасное укрытие, избегать использования лифта и общественного транспорта и покинуть зону опасности.

