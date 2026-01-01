Болельщиков пермской «Пармы» попросили распечатать билеты Или сохранить картинкой в галерее на смартфоне Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В связи с возможными неполадками с мобильным интернетом на территории УДС «Молот» болельщиков пермской баскетбольной команды «Парма» просят заранее позаботиться о доступе к билетам на предстоящий матч.

«Пожалуйста, сохраните цифровой билет на вашем устройстве, например, в галерее или в формате PDF, либо распечатайте его. Это поможет избежать задержек и сложностей при входе на арену», — говорится в обращении.

Напоминаем, 17 февраля БК «Парма» принимает на домашней площадке команду «Локомотив-Кубань». Игра начнётся в 19:00.

Ранее сообщалось, что в Прикамье перебои с интернетом 17 февраля привели к задержкам в работе поликлиник. Известно о случаях в Перми и Березниках.

