В Прикамье перебои с интернетом привели к задержкам в работе поликлиник Известно о случаях в Перми и Березниках Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермские врачи не могли принимать пациентов из-за технических проблем с интернетом в поликлинике на ул. Братьев Игнатовых. Об этом сообщил местный житель порталу perm.aif.ru.

Утром 17 февраля, когда был введён режим «Беспилотной опасности», связь нарушилась, а электронные медицинские системы перестали функционировать. В результате пациенты не могли записаться на приём, а некоторые посетители провели в поликлинике несколько часов.

«Интернет не работает, врачи не могут принимать пациентов. Многие ждут здесь уже несколько часов, но запись не сдвигается», — рассказал посетитель поликлиники изданию.

С аналогичной проблемой столкнулись и в больнице им. Вагнера в Березниках. В руководстве больницы сообщили, что технические неполадки возникли в Единой информационно-аналитической системе «ПроМед». В связи с этим часть работы была переведена на ручной режим.

Напомним, 17 февраля губернатор Пермского края объявил об атаке беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.