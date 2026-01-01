В Пермском крае отменены режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр» Поделиться Твитнуть

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности региона в 11:07 (прм) 17 февраля, в Пермском крае отменены режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». В Росавиации добавили, что в аэропорту Перми сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Напомним, 17 февраля в Прикамье были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, в результате атаки дронов никто не пострадал. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, место прилёта беспилотников не уточняется.

Ранее издание «Новый компаньон» сообщало, что в Перми также был объявлен режим «Ковёр» с радиусом действия 100 км.

