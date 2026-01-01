Прокурор Пермского края останется на своём посту Павел Бухтояров возглавляет ведомство пять лет Поделиться Твитнуть

Павел Бухтояров. Фото: прокуратура Кемеровской области

Сегодня, 17 февраля, у прокурора Пермского края Павла Бухтоярова заканчивается пятилетний срок его полномочий, однако он может остаться на своём посту.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, с Бухтояровым могут заключить новый контракт. При этом срок его полномочий могут продлить на один или на пять лет.

Отметим, прокуроры в субъектах РФ назначаются указом президента по предложению генерального прокурора.

Напомним, Павел Бухтояров возглавил прокуратуру Пермского края в феврале 2021 года. Его карьера в надзорных органах началась в 2007 году, когда он служил в военной прокуратуре. С 2007 по 2012 год работал прокурором Республики Тыва, а затем возглавлял прокуратуру Кемеровской области, после чего его перевели в Пермский край.

