Прокурор Прикамья рассказал о будущем своей карьеры в 2026 году

Прокуратура Пермского края

В начале 2026 года у прокурора Пермского края Павла Бухтоярова завершается пятилетний срок на своём посту. В интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» он напомнил, что прокуроры субъектов РФ назначаются указом президента по предложению генерального прокурора. Павел Бухтояров упомянул, что 17 февраля следующего года исполнится пять лет с момента его назначения. «К этому времени станет ясно, останусь ли я на службе в Прикамье или нет. Больше мне нечего добавить», — подытожил прокурор.

Павел Бухтояров занял должность прокурора Пермского края в феврале 2021 года. Его профессиональный путь в надзорных органах начался в 2007 году, когда он служил в военной прокуратуре. Затем, с 2007 по 2012 год, работал прокурором Республики Тыва. После этого, до назначения в Прикамье, возглавлял прокуратуру Кемеровской области — Кузбасса.





