В пермском аэропорте массово задерживаются рейсы С большим опозданием вылетят самолёты в шесть городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фоне введённой на территории Пермского края беспилотной опасности с опозданием из аэропорта Большое Савино вылетят самолёты в Калининград, Махачкалу, Нарьян-Мар, Москву, Минводы и два самолета в Сочи. Эти данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Максимальная задержка оказалась у рейса FV 6130 авиакомпании «Россия» по направлению в Сочи. Борт отправится из Перми в 18:05, хотя по расписанию должен был вылететь в 06:50.

Кроме того, был отменён рейс СУ 1201 Пермь—Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот».

Рейсы задерживаются и на прилёт. Так, с опозданием прибудут в Пермь два рейса из Сочи, один из Махачкалы и один из Калининграда.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 17 февраля в минтербезе региона объявили режим «Беспилотная опасность». В Перми ввели режим закрытого неба «Ковер» с радиусом 100 км. По утверждениям властей, все оперативные службы приведены в состояние готовности. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.