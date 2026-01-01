Пермский «Амкар» в контрольном матче обыграл «Череповец» Игра закончилась со счётом 2:1 Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В Перми в 16:30 16 февраля на базе «Территория спорта» состоялась игра футбольных клубов «Амкар» и «Череповец». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу пермяков, сообщает пресс-служба «красно-чёрных». В прошлом сезоне наши соперники заняли девятую строчку в группе 2 Дивизиона Б.

На 17 минуте матча сопернику удалось забросить мяч в ворота пермских футболистов, но уже на 28 минуте «Амкар» смог сравнять счёт после ошибки голкипера «Череповца» — 1:1.

На 38 минуте пермяки вырвались вперёд — 2:1. Мяч летал по штрафной соперника от одного футболиста к другому, но удачливее всех оказался игрок на просмотре у нашей команды.

Ранее «Новый компаньон» писал, что футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу над ФК «Алмаз-Антей» в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Сочи. Игра закончилась со счётом 6:3.

