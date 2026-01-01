«Амкар-Пермь» в Сочи одержал победу над «Алмаз-Антей» Игра закончилась со счётом 6:3 Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу над ФК «Алмаз-Антей» в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Сочи. Игра закончилась со счётом 6:3. Об этом сообщает пресс-служба «красно-чёрных».

От «Амкара» голами отметились Денис Михайлов, Евгений Тюкалов (два мяча), Артём Котик и Лев Толкачёв.

Напомним, после игры в пермском футбольном клубе сообщили, что полузащитник Никита Голдобин досрочно покидает тренировочный сбор из-за полученной травмы. В ближайшее время футболист вернётся в Пермь, где пройдёт углублённое медицинское обследование. По его итогам будет принято решение о дальнейшем лечении и сроках восстановления.

