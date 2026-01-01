В пермском «Амкаре» травмировался полузащитник Никита Голдобин Он досрочно покидает тренировочный сбор Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Полузащитник Никита Голдобин из пермского футбольного клуба «Амкар» досрочно покидает тренировочный сбор из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба «красно-чёрных» в своих социальных сетях.

В ближайшее время футболист вернётся в Пермь, где пройдёт углублённое медицинское обследование. По его итогам будет принято решение о дальнейшем лечении и сроках восстановления.

«Желаем Никите скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — добавили в пресс-службе ФК «Амкар».

Напомним, переход Голдобина в «Амкар» состоялся в декабре 2024 года. В апреле 2025 года он был признан лучшим игроком месяца в команде. Полузащитник заключил соглашение с пермским футбольным клубом до конца 2026 года.

