Никита Голдобин подписал контракт с пермским ФК «Амкар» на следующий сезон Переход полузащитника в клуб состоялся в декабре 2024 года

ФК «Амкар»

Полузащитник Никита Голдобин заключил соглашение с пермским футбольным клубом «Амкар» до конца 2026 года. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Переход Никиты Голдобина в «Амкар» состоялся в декабре 2024 года. За этот период он сыграл 24 матча, забив четыре гола и отдав один результативный пас. В апреле 2025 года он был признан лучшим игроком месяца в команде. Новый контракт рассчитан до окончания 2026 года.

Также в пресс-службе напомнили, что на предстоящий сезон ФК «Амкар» сформировал тренерский штаб: главным тренером стал Ярослав Мочалов, старшим тренером — Игорь Лазарев, тренером вратарей — Валерий Шанталосов, тренером по физической подготовке — Денис Поярков, а тренером — Сергей Волков.

