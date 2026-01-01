В Перми запланировано строительство крупнейшего в Европе дата-центра «ЭР-Телеком Холдинг» инвестирует в проект 35 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

В Перми запланировано строительство крупнейшего в Европе центра обработки данных (ЦОД) «ЭРмак». Компания «ЭР-Телеком Холдинг» намерена инвестировать в проект 35 млрд руб. Об этом на Пермском экономическом конгрессе 12 февраля сообщил президент компании Андрей Кузяев.

«Мы планируем в ближайшие годы, начинаем уже в этом году, строительство крупнейшего в Европе дата-центра на территории Перми. Мы планируем инвестировать 35 млрд руб. Это будет лидирующий дата-центр в Пермском крае и России», — отметил он.

Согласно представленной информации, максимальная расчётная ёмкость ЦОД составляет 8,3 тыс. стоек, максимальное количество модулей — 10 (отдельные здания), в одном модуле — до 10 машинных залов. Ёмкость одного такого зала составит 104 стойки — 95 для активного оборудования, девять — для кроссового.

Напомним, пленарная сессия конгресса, в рамках которой Андрей Кузяев выступил с докладом, была посвящена теме общественного капитала бизнеса как фактору развития регионов. В мероприятии приняли участие представители регионального и федерального правительства, бизнеса и научного сообщества.

