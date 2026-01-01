Переломная эпоха В Прикамье обсудили перспективы развития бизнеса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Перми 12-13 февраля на площадке ПГНИУ прошёл X Пермский экономический конгресс «Общественный капитал бизнеса: драйвер развития регионов». В мероприятии приняли участие представители регионального и федерального правительства, бизнеса и научного сообщества.

Инструмент оценки

Старт конгрессу дала пленарная сессия. С приветственным словом выступили проректор по учебной работе ПГНИУ Анна Габдурафикова и первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Главной темой обсуждения стал общественный капитал бизнеса как драйвер развития регионов. Накануне российское правительство утвердило единый инструмент оценки участия организаций в достижении национальных целей развития — Стандарт общественного капитала бизнеса. Доклады по этой теме представили первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, глава Минэкономразвития Пермского края Татьяна Чуксина, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, профессор МГУ Наталья Зубаревич и заведующий лабораторией ответственного бизнеса НИУ ВШЭ Олег Кривохижин.

«Общественный капитал бизнеса — это нематериальный актив компаний, который складывается, прежде всего, из её репутации, доверия со стороны общества, партнёров и государства. Это кредит доверия, заработанный через социально ответственное поведение. Сегодня мы живём в условиях стремительных изменений, и бизнес не может существовать в изоляции. Взаимодействие между государством, бизнесом и обществом становится неотъемлемой частью успешного развития», — отметила Ольга Антипина.

Она обратила внимание, что в Пермском крае есть опыт сотрудничества государства и бизнеса в реализации нацпроектов, социальных инициатив бизнеса по решению общественных проблем. Одним из примеров являются заключаемые с застройщиками договоры о комплексном развитии территории, многолетнее сотрудничество с крупными промышленными компаниями. Ожидается, что применение Стандарта повысит осведомлённость жителей о вкладе бизнеса в развитие общества и региона, а для предпринимателей откроет новые возможности.

«Экономику формируют бизнес и люди, которые этот бизнес делают. И наша главная задача, как чиновников, чуть лучше чувствовать этот бизнес, чуть лучше понимать все боли бизнеса, Стандарт общественного капитала должен помочь нам решить эту задачу», — подчеркнул Максим Колесников.

В своём выступлении он также рассказал, что использование стандарта является добровольным. Документом определены подходы к составлению и раскрытию публичной нефинансовой отчётности. В перечень показателей, на которых будет производиться оценка вклада бизнеса, вошли 95 пунктов, сформированных на основе экологических, социальных, управленческих, экономических показателей, деловой репутации и участие в достижении национальных целей. После выстраивания всей системы будут приниматься решения по донастройке действующих и разработки новых мер поддержки.

Смена эпох в экономике

Данная тема вызвала дискуссию среди экспертов. Так, Наталья Зубаревич задалась вопросом, своевременно ли ставится задача бизнесу. По её словам, сейчас он переживает четвёртый кризис с начала 2010-х годов, в 2025-м было зафиксировано замедление роста или спад большинства индикаторов экономики: наблюдался спад в добывающей промышленности, металлургии, лесопереработке, за исключением производства бумаги и картона, химии, производства удобрений, гражданского машиностроении. В Пермском крае трудности испытали важные для экономики региона сферы нефтедобычи, нефте- и лесопереработки, замедлился рост в машиностроении, в том числе ВПК. Внимания требуют общепит и розничная торговля, большую часть которых составляют предприятия МСП.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

«Сейчас с бизнесом надо разговаривать, чётко понимая меру его проблем. Ситуация поменялась, и это надо понимать. <…> Будем очень внимательно смотреть первое полугодие 2026-го. Здесь зашиты немаленькие риски, потому что новая система налогообложения ухудшает условия возможности малого бизнеса», — сообщила она.

Кроме того, на экономику влияют демографические показатели. По словам Натальи Зубаревич, под влиянием снижения демографии в стране сохранится низкий уровень безработицы, проблемы дефицита рабочей силы обусловлены возрастной структурой и сохранятся до 2030-х годов. Проблемная ситуация наблюдается и в бюджетах регионов, где расходы значительно превышают доходы.

Комментируя выступление Натальи Зубаревич, Ольга Антипина отметила, что в Прикамье «структура экономики достаточно диверсифицирована, проблемы одной отрасли обычно перекрываются успехами другой, поэтому Пермский край может чувствовать себя в смысле бюджета достаточно стабильным».

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В своем выступлении Андрей Кузяев подчеркнул, что сейчас происходит смена эпох — наступает эпоха постиндустриального общества, рождения новой российской экономики. При этом кризис, через который сейчас проходит бизнес, необходим. Если в постсоветское время экономика была в большей части сырьевой и ориентированной на внешние рынки, то будущим драйвером станет экономика, сориентированная на внутренний спрос.

«Когда мы говорим о текущей ситуации в стране, о взаимодействии государства и бизнеса, мы должны понимать, что мы живём в переломную эпоху. В эпоху наивысшей неопределённости. И общественный капитал — это, конечно же, не цифры, не набор показателей и рейтингов. Общественный капитал для каждого гражданина России — это осмысленное служение Родине. Мы находимся в эпохе, когда рождается новый мир, и рождается новая Россия. Какой будет эта новая Россия, каким будет Пермский край — во многом зависит от той работы, деятельности, которую мы с вами ведём», — отметил Андрей Кузяев.

На примере «ЭР-Телеком Холдинг», которому в этом году исполняется 25 лет, он рассказал о влиянии крупного бизнеса на развитие экономики, инфраструктуры и повышения качества жизни. Компания, созданная в 2001 году в Перми как частная инициатива, выросла до федерального масштаба, расширив количество клиентов с 30 тыс. до 18 млн. При этом штаб-квартира «ЭР-Телеком Холдинг» по-прежнему находится в Перми.

Помимо модернизации инфраструктуры для обеспечения интернета, компания инвестирует в развитие сервисов для «умных домов», создание интеллектуальных систем для «умных городов», «умных» остановок общественного транспорта, туристических стел, архитектурно-художественной подсветки, в реализацию программы по преодолению цифрового неравенства, а также в образование. Одной из целей является создание в Пермском крае нового кластера экономики, посвящённого ИКТ, который и станет одним из ключевых драйверов развития региона.

По мнению Андрея Кузяева, предпринимателей нельзя оценивать только по налогам, которые они платят и социальным программам, в которых они принимают участие. В первую очередь их задача заключается в развитии, инвестициях, получении прибыли, создании рабочих мест, своевременной уплаты налогов и обеспечении опережающего экономического развития бизнеса.

