В январе средний размер потребкредита в Прикамье снизился на 6,4% В среднем по РФ месячное падение составило 17%

Константин Долгановский

В январе 2026 года после сезонного декабрьского роста, средний чек потребительского кредита в Пермском крае снизился на 6,4% (со 148,5 тыс. руб. до 139 тыс. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по РФ в январе 2026 средний размер потребительских кредитов уменьшился до 150,8 тыс. руб., что на 17% меньше по сравнению с декабрем прошлого года (181,7 тыс. руб.).

В то же время, если сравнивать с январем 2025, средний чек потребительского кредита вырос на 24,9%. Напомним, что в конце 2024 и начале 2025 регулятор ужесточил денежно-кредитную политику для охлаждения рынка, включая введение ограничений на долговую нагрузку.

В региональном разрезе самое значительное снижение среднего чека потребительского кредита в январе 2026 по сравнению с предыдущим месяцем произошло в Воронежской (-29,7%), Саратовской (-28,8%), Тульской (-28,3%), Оренбургской (-26,0%) и Омской (-24,8%) областях.

«После сезонного всплеска в декабре прошлого года средний размер потребительского кредита в январе 2026 снова снизился, — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Спрос на кредиты остается низким, а качество заявок ухудшается. Граждане с высоким уровнем кредитоспособности предпочитают сберегательную модель поведения из-за высоких ставок. Это приводит к сокращению их доли среди заемщиков. В ответ банки снижают риски, усиливают скоринговые фильтры и ограничивают новые выдачи. Потенциальным заемщикам рекомендуется следить за своей кредитной историей».

