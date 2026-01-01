В Прикамье вырос размер среднего потребкредита В декабре он достиг 148,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года средний чек потребительских кредитов (кредитов наличными) в Пермском крае увеличился до 148,5 тыс. руб., что на 0,8% больше, чем в ноябре (147,3 тыс. руб.).

Средний размер кредита по РФ достиг 180,2 тыс. руб., что на 8,4% больше, чем в ноябре (166,2 тыс. руб.). Важно отметить, что после трех месяцев снижения этот показатель вновь начал расти.

Самый значительный рост среднего чека потребительского кредита в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем показали Тульская область (+25%), Алтайский край (+21,1%) и Омская область (+21%). Единственным регионом из топ-30, где этот показатель снизился, стал Приморский край (-12%).

«После трех месяцев снижения средний размер потребительского кредита в декабре вырос, что во многом связано с сезонным фактором, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Однако в целом можно говорить о продолжающемся охлаждении спроса на кредиты и ухудшении качества входящего потока заявителей. В условиях высоких процентных ставок граждане с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — более 750 баллов) предпочитают сберегательную модель финансового поведения и реже берут кредиты. Это вынуждает банки снижать риск и делать акцент на управлении качеством портфеля, усилении скоринговых фильтров и ограничении новых выдач. Поэтому потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать её ухудшения».

