За пять лет в Перми количество магазинов одежды снизилось на 6,4%

Торговый центр

Константин Долгановский

В Перми за пять лет количество магазинов одежды снизилось на 6,4% — это ниже среднего показателя по городам-миллионерам почти в три раза. По данным исследования 2ГИС, динамика за пять лет в мегаполисах составила -2,2%.

Отрицательная динамика была зафиксирована в большинстве городов, значительнее всего — в Нижнем Новгороде (-23,3%), Волгограде (-16,6%) и Омске (-16,4%), менее заметно — в Красноярске (-0,4%). В Москве и Краснодаре за этот период количество магазинов одежды выросло — на 12,7 и 14,8% соответственно.

Всего в январе 2026 года в городах-миллионнерах России работало 34,8 тыс. магазинов женской, мужской и детской одежды. Больше всего — в Москве (10,5 тыс.), Санкт-Петербурге — 5,2 тыс. и Екатеринбурге — 1,9 тыс. Пермь вошла в десятку, заняв восьмое место — 1,3 тыс. Меньше всего магазинов открыто в Волгограде (859), Воронеже (968) и Ростове-на-Дону (988). По сравнению с январём 2025 года общий показатель сократился на 11,5%, с 39,4 тыс.

Наибольшее количество магазинов в Перми открыто в сегменте женской одежды — 1 тыс. Продажа мужской одежды была открыта в январе в 556 точках, детской — 385.

Во всех мегаполисах работало 26 тыс. магазинов женской одежды, что на 11,5% меньше, чем годом ранее, и на 2% больше, чем пять лет назад. Количество магазинов мужской одежды за год снизилось на 9%, за пять лет выросло на 6% и составило 14,1 тыс. Сегмент детской одежды сократился на 16% год к году, на 25% к 2021 году, до 8,1 тыс.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми открылся первый в городе магазин скандинавского бренда детской одежды — Lassie в декабре начал работу на площадке ТРЦ «Планета».

