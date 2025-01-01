В Перми открылся первый детский магазин скандинавского бренда Всего в России работают 17 точек продаж Lassie Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ "Планета"

В Перми 28 ноября открылся первый в городе детский магазин скандинавского бренда Lassie. Он занял площадку в 77 кв. м на втором этаже торгово-развлекательного центра «Планета».

«Lassie — скандинавский бренд функциональной одежды, обуви и аксессуаров для детей от девяти месяцев до 14 лет. Был создан в 1949 году. Ежегодно бренд выпускает четыре коллекции: весна, лето, осень, зима, в каждой из которых представлены тематические линейки», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Согласно информации на официальном сайте бренда, производство было организовано в 1949 году в Финляндии, на российский рынок бренд зашёл в 2011 году. Всего в России на данный момент открыто 17 магазинов Lassie, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Курске, Краснодаре, Новосибирске и Якутске.

