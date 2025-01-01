Новый магазин мужской обуви KRAI открылся в Перми Он работает в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В Перми состоялось открытие торговой точки отечественного бренда мужской обуви под названием KRAI. Магазин расположился на первом этаже ТРЦ «Планета». Об этом сообщает газета «Пятница».

Согласно информации на сайте магазина, покупателям предлагают возможность индивидуального пошива каждой модели с учётом пожеланий клиента, предоставляя выбор цвета, материала, типа подошвы и подкладки.

KRAI — это российский производитель, специализирующийся на изготовлении мужской обуви и различных аксессуаров, выполненных вручную. В ассортименте магазина представлены не только обувь, но и сопутствующие аксессуары, а также средства, предназначенные для ухода за обувными изделиями.

Для производства продукции используются исключительно натуральные материалы, в частности кожа, закупаемая у ведущих российских, турецких и итальянских кожевенных предприятий. Кроме того, колодки разрабатываются индивидуально, принимая во внимание анатомическое строение мужской стопы, характерное для жителей России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.