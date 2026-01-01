Рост потребительского спроса в Пермском крае продолжил замедление За год показатель увеличился на 2,2% Поделиться Твитнуть

По итогам 2025 года в Пермском крае наблюдалось замедление роста потребительского спроса. Согласно исследованию РИА Новости, за год показатель увеличился на 2,2%, тогда как годом ранее рост составлял 3,1%.

В общероссийском рейтинге регион занял 60-е место из 85-ти. Средний показатель по стране составил 2,93%. Лидерами оказались Чукотский АО (+13,86%), Магаданская область (+10,15%) и Удмуртская Республика (+9,22%). Свердловская область заняла 48 место (+2,86%), Москва — 50-е (+2,8%), Санкт-Петербург — 56-е (+2,41%).

В части регионов потребительский спрос показал отрицательную динамику. Это коснулось Ненецкого АО (-1,13%), Мурманской (-1,04%), Тульской (-0,91%) областей и Ханты-Мансийского АО (-0,16%). Только в Самарской области показатели остались на уровне прошлогодних.

Аналитики также подсчитали среднемесячные потребительские траты в 2025 году на душу населения. В Пермском крае они сложились в 42,4 тыс. руб. В среднем по стране — 48,8 тыс. Наибольший показатель в Москве — 84,6 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 68,3 тыс., Краснодарском крае — 64,2 тыс. Наименьший — в Ингушетии (13,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (20,5 тыс.) и Тыве (23,3 тыс.).

По итогам 2024 года в данном рейтинге Прикамье занимало 73 место, упав с 44-го — в 2023-м годовая динамика потребительского спроса составляла 4,3%. В среднем за месяц сумма трат на душу населения в 2023 году составляла 33,2 тыс. руб., повысившись в 2024-м до 36,8 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.