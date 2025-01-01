Прикамье оказалось в числе регионов с минимальным ростом потребительского спроса За год показатель составил 3,1% Поделиться Твитнуть

По динамике потребительского спроса за год Прикамье в общероссийском рейтинге оказалось в числе субъектов с наименьшим ростом показателя. Результаты исследования представило РИА Новости.

Как уточнили авторы рейтинга, все расчёты были произведены по данным официальной статистики. Спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объёма платных услуг населения и расходов на общепит. Среднедушевые показатели рассчитывались нормированием суммы трат на численность населения.

По результатам исследования за 2024 год, Пермский край располагается на 73-м месте из 85-ти. Изменение потребительского спроса за год составило 3,1%. В среднем за месяц на душу населения сумма трат составила 36,8 тыс. руб.

В прошлом году Прикамье занимало 44-ю строчку рейтинга. Годовая динамика спроса составляла 4,3%. Среднедушевые среднемесячные потребительские траты составляли 33,2 тыс. руб.

Средний показатель динамики потребительского спроса по РФ по итогам 2024 года сложился на уровне 6,4%. Лидерами стали Республика Адыгея — 20,7% (среднедушевые траты составили 42,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика — 11,7% (17,3 тыс. руб.) и Республика Башкортостан — 11,2% (40,3 тыс. руб.). Самую нижнюю строчку рейтинга занял Севастополь, единственный субъект с отрицательной динамикой (-5,2%), где сумма среднедушевых потребительских трат составила 25,3 тыс. руб. в месяц.

Москва оказалась на 54-й строчке рейтинга (+5,1%; 77,5 тыс. руб.), а Санкт-Петербург — на 57-й (4,7%; 60,7 тыс. руб.).

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