В центре Перми за 15 млн рублей продаётся легендарный ночной клуб Заведение работает почти восемь лет Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети

В Перми на продажу выставили ночной клуб в центре города за 15 млн руб. По информации, опубликованной на популярном сайте объявлений, заведение вместимостью 200 человек занимает двухэтажное помещение общей площадью 230 кв. м в аренде.

«Пpедcтавляeм уникальную вoзмoжность приобpеcти налaжeнный и пpибыльный бизнеc — лeгeндapный нoчнoй клуб, paсположенный в cамoм cеpдцe Перми. Это не проcтo зaведение, а культовoe мeстo c многoлeтнeй историeй и пoстояннoй аудитopией», — сообщает автор.

Отмечается, что клуб работает в течение восьми лет, полностью укомплектован. В стоимость входят барное и торговое оборудование, товарные остатки, профессиональное звуковое и световое оборудование, не имеющее аналогов в Перми. Выручка оценивается в 2,6 млн руб, прибыль — в 1,1 млн руб., окупаемость составит 14 месяцев.

Причиной продажи указана смена сферы деятельности владельца.

Как стало известно «Новому компаньону», речь идёт о концептуальном баре-клубе Name, расположенном в здании по ул. Советской, 48. Проект принадлежит Михаилу Беляеву, известному как диджей Миша White. В соцсетях заведения сообщается, что официально оно было открыто в июле 2018 года.

По данным Checko, Михаил Беляев является совладельцем и генеральным директором ООО «Уралпроект», совладельцем ООО «Центр», занимающимся развитием боулинга в ТЦ «Колизей Атриум». Кроме того, он возглавил зарегистрированную 28 января 2026 года в Перми региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация боулинга Пермского края», созданную им совместно с главврачом детской больницы им. Пичугина Дмитрием Бондарем и владелицей рекламного агентства «Адверта» Еленой Галкиной.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за 5,5 млн руб. продаётся один из старейших клубов города. Танцевальный клуб-бар «Ритм» у Гознака работает почти 30 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.