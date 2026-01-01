У Гознака в Перми продаётся ночной клуб-бар, работающий почти 30 лет Продавец предлагает приобрести его за 5,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми за 5,5 млн руб. на продажу выставили танцевальный клуб-бар «Ритм» у Гознака (ш. Космонавтов, 114). Возраст бизнеса составляет почти 30 лет. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Готoвый бизнeс c нaлаженными процесcaми и pастущей прибылью, не имeющий кoнкуpентoв в pайoнe. Клуб-бар функционирует 27 лет. Реновация была в декабре 2024 года», — сообщает продавец.

Площадь помещений — 357 кв. м. Основной зал рассчитан на 140 посадочных мест, банкетный — на 20 мест. Выручка составляет 3 млн руб., срок окупаемости — пять месяцев. Новому собственнику перейдёт право аренды, всё оборудование и мебель, бренд и база данных. По словам автора объявления, можно изменить сферу деятельности заведения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в пермском торговом центре продаётся детский развлекательный центр. Собственник предлагает его приобрести за 7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.