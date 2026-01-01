В пермском торговом комплексе продаётся детский развлекательный центр Стоимость актива оценили в 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми в ТРЦ «Планета» на продажу выставили детский развлекательный центр с картингом. Собственник предлагает приобрести готовый бизнес за 7 млн руб. Объявление появилось на платформе «Авито».

Помещение, где расположен центр, находится в аренде. Его площадь составляет 251 кв. м. По словам автора объявления, бизнес приносит стабильный доход, выручка составляет 1,5 млн руб., окупаемость — 18 месяцев. При этом собственные вложения владельца оцениваются в 11 млн руб. Площадка имеет возможность расширения. Причина продажи бизнеса в объявлении не указана.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за 50 млн руб. продаётся банный комплекс «Слудские бани». В эту цену входит комплекс из двух отдельно стоящих зданий общей площадью 483,3 кв. м и прилегающего земельного участка размером более 1 тыс. кв. м. В 2023 году комплекс выставляли на продажу за 45 млн руб.

