«Слудские бани» в Перми подорожали на 5 млн рублей Комплекс готовы отдать за 50 млн рублей

фото: pxhere

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже известного банного комплекса «Слудские бани», расположенного по адресу улица Советская, 106. Цена продажи установлена в размере 50 млн руб. (103 тыс. руб. за один кв м.).

Объект представляет собой комплекс из двух отдельно стоящих зданий общей площадью 483,3 кв. м и прилегающего земельного участка размером более 1 тысячи квадратных метров.

Основное здание включает шесть видов бань с индивидуальными зонами отдыха и технически оснащёнными помещениями, рассчитанными на одновременное посещение до 45 гостей ежедневно. Второе строение предназначено для комфортного отдыха и досуга: внутри имеется гостиная с мини-баром, бильярдная и спальная зона.

Территория комплекса благоустроена, оснащена парковой зоной, местом для парковки на 14 машин и системой наблюдения. Здания подключены ко всем необходимым коммунальным услугам.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре 2023 года объект продавался за 45 млн руб. Его также выставляли на площадке бесплатных объявлений.

