​В Перми за 45 млн рублей на продажу выставлены «Слудские бани» Поделиться Твитнуть

В Перми за 45 млн руб. продаётся готовый бизнес «Слудские бани» на ул. Советской, 106. Сообщение появилось на сайте «Авито».

В объявлении указано, что в комплекс входят два отдельных здания общей площадью 483,3 кв. м, земельный участок общей площадью более 1,1 тыс. кв. м. Территория вокруг зданий огорожена и заасфальтирована, имеется видеонаблюдение, внутренний паркинг на 14 машиномест.

В одном из зданий расположено шесть бань с комнатами отдыха, а также ресепшен, подсобные и технические помещения. В другом — банная, две спальные комнаты, гостевая, ресепшен, подсобные помещения, бильярдная.

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