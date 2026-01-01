В пермском аэропорту вновь задерживаются прилёты и вылеты рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту 16 февраля вновь задерживаются прилёты и вылеты рейсов. Согласно данным онлайн-табло, в частности, задерживаются вылеты самолётов в Москву и Ташкент.

Так, незначительно откладывается вылет рейса СУ 1201 в Москву — с 13:30 до 13:55. Кроме этого, до 15:00 задерживается вылет рейса RT 705 в Ташкент. Изначально планировалось, что борт отправится в 13:45.

С 12:30 на 14:10 сдвигается прилёт самолёта в краевую столицу из Казани. Незначительно задерживается прилёт борта из Камрани.

Напомним, с серьёзными задержками рейсов пермяки столкнулись 15 февраля. Вылеты бортов в Москву и Сочи задерживались более чем на 10 часов.

