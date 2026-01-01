В пермском аэропорту рейсы до Сочи и Москвы задерживаются до 13 часов С большим опозданием они также прибудут в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 15 февраля задерживаются несколько авиаресов, следующих в Москву и на курорты Черноморского побережья. Эти данные следуют из онлайн-табло аэропорта.

В частности, рейс №ДР 434 перевозчика «Победа», запланированный из Перми в московский аэропорт Внуково, был перенесён с 06:10 на 17:45. Таким образом, задержка вылета составляет 11,5 часа. Кроме того, вылет самолета FV 6130 от авиакомпании «Россия» в Сочи ожидается в 20:05, что на 13 часов позже первоначального расписания. Оба рейса осуществляются на воздушных судах типа Boeing 737.

Также изменения коснулись и рейсов на прибытие. Так, самолёт ДР 365, следующий из Сочи в Пермь, ожидается в 16:45 вместо запланированного времени 04:55 (задержка более чем 11 часов). Рейс FV 6129 авиакомпании «Россия» приземлится в Пермь в 19:05, тогда как первоначально должен был прибыть в 05:05. Опоздание — 14 часов.

Отметим, по данным Росавиации, в ночь на 15 февраля в нескольких аэропортах на юге России были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры были приняты по соображениям безопасности. Ограничения каснулись аэропортов Сочи, Владикавказа, Геленджика, Магаса и Грозного. Позднее ограничения сняли.

