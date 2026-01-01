В Перми временно закрыли кафе готовой еды «Мисфуд» Оно работало в столице Прикамья с конца прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми приостановило работу кафе «Мисфуд», расположенное на Комсомольском проспекте, 31а. В общепите продавалась готовая еда в упаковке, которую можно было взять с собой или разогреть прямо на месте.

«Мы были вынуждены закрыть магазин по техническим причинам на неопределенное время. Просим прощения за доставленные неудобства», — сообщили основатели общепита в соцсетях.

В меню заведения посетителям предлагали сырники со сгущенным молоком, жаркое с курицей, оладьи со сгущенкой, жареный рис с курицей и овощами, соба с куриным филе и овощами.

Кроме основной кухни, в кафе также были представлены напитки: морсы, кофе и авторские чаи. В заведении работала касса самообслуживания.

Отметим, кафе работало в Перми с декабря 2025 года.

