В Перми завершилось расселение двух аварийных домов Они находятся в Свердловском и Орджоникидзевском районах

Константин Долгановский

В Перми завершилось расселение ещё двух домов, находящихся в аварийном состоянии. Жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

Как рассказали в управлении жилищных отношений, здания находятся в Свердловском и Орджоникидзевском районах города. В доме на ул. Коломенской, 12 находилось 10 жилых помещений общей площадью 513,8 кв. м, в которых проживали 25 человек. Из дома на ул. Ветлянской, 15 выехали 30 человек, проживавшие в восьми помещениях общей площадью 328,5 кв. м.

Ранее администрация Перми отчиталась о расселении двух аварийных домов в Свердловском и Мотовилихинском районах. В доме на ул. Инженерной, 17 проживали 26 человек, в доме на ул. Центральная ферма, 5 — 22 человека. Все они получили денежную компенсацию или новое жильё.

