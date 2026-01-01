В Перми расселили ещё два аварийных дома Здания располагаются в Свердловском и Мотовилихинском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расселение двух аварийных домов, расположенных в Свердловском и Мотовилихинском районах, сообщает пресс-служба мэрии.

Дом №17 на ул. Инженерной состоял из 14 квартир общей площадью 579,1 кв. м, где проживали 26 человек.

Дом №5 на ул. Центральная ферма включал 11 квартир общей площадью 437,4 кв. м, в которых жили 22 человека. Всем жителям аварийных домов, в зависимости от формы их собственности, была предоставлена либо денежная компенсация, либо новое жильё.

Мероприятия по расселению аварийного жилья в Перми осуществляются в рамках региональных и муниципальных программ. Программа переселения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также продолжается с 2025 года.

