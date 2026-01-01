Количество снега в Перми этой зимой побило 60-летний рекорд С начала декабря выпало 200 мм осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми побит многолетний рекорд по количеству снега, выпавшего с начала зимы. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, с 1 декабря на городской метеостанции выпало 200 мм осадков — это исторический максимум за 143 года метеонаблюдений.

«Однако наблюдения за осадками считаются однородными с 1966 года, то есть более правильно считать это количество осадков рекордным за 60 лет. Прежний рекорд, установленный зимой 1998-1999 годов, перекрыт на 6 мм», — сообщили эксперты.

При этом текущее значение — ещё не окончательное, так как снегопады продолжаются. По их итогам к 28 февраля показатель может составить 220 мм и больше. Высота снежного покрова сейчас составляет 90 см, до рекорда 13 февраля 1999 года (111 см) далеко, поскольку снежный покров в этом году начал накапливаться только 6 декабря, а плотность в последние дни заметно увеличилась за счёт сильных ветров.

За ночь 14 февраля в краевой столице выпало 10 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. На остальных метеостанциях Прикамья — не более 6 мм, максимум был зафиксирован в Чёрмозе. По мере приближения черноморского циклона 15 февраля сильный снегопад ожидается также в западных и северных районах.

