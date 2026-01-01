Выходные в Пермском крае ожидаются снежными Осадки распределятся по всему региону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стала известна погода в Пермском крае на выходные дни, 14 и 15 февраля.

Синоптики «Метеоролог и я» сообщают, что в субботу ночью и днём выпадет снег, местами сильный. Осадки в основном распределятся над центром и югом края, на севере будет небольшой снег. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, по северу -9…-11 °С. Днём -4…-9 °С, на северо-западе до -12 °С. Ветер юго-западный, 1-6 м/с, на юге 4-9 м/с.

В воскресенье снег продолжится. Ночью осадки ожидаются по северным районам региона. Днём зона осадков будет расширяться, снегопад будет умеренным и сильным. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, днём -1…-6 °С. Ветер южный, 3-8 м/с.

