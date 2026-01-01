Скончался один из выживших в ДТП с санитарной машиной в Пермском крае Автомобиль вёз пациентов с гемодиализа Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Карагайской ЦРБ в Пермском крае скончался один из двоих выживших в смертельном ДТП с санитарным автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

В ведомстве уточнили, что один пациент — женщина — был выписан из больницы. Второй, несмотря на усилия врачей, ушёл из жизни в стационаре.

Напомним, в Пермском крае 30 января на трассе Карагай—Кудымкар произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля Карагайской ЦРБ. «Лада Ларгус» возвращался с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с иномаркой. В результате аварии погибли четыре человека: водитель «Лады» и три пациента. Ещё один пациент и водитель второй машины были госпитализированы.

Краевая инспекция труда организовала расследование инцидента. В случае выявления нарушений трудового законодательства, будут приняты административные меры.

