Гибель водителя санитарного автомобиля в Прикамье расследует инспекция труда Машина везла четырёх пациентов после процедуры гемодиализа

Прокуратура Пермского края

Государственная инспекция труда Пермского края начала расследование смертельного инцидента, произошедшего с сотрудником ГБУЗ ПК «Карагайская центральная районная больница». Из уведомления, полученного Инспекцией от работодателя, стало известно, что 30 января на трассе Карагай — Кудымкар случилась авария с участием автомобиля «Лада Ларгус», предназначенного для перевозки пациентов. Водитель автомобиля погиб от полученных травм.

Сейчас формируется комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося. В ближайшее время планируется провести осмотр места происшествия, опросить ответственных сотрудников работодателя и проанализировать документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего, включая график работы и отдыха, а также результаты медицинских осмотров.

«Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, будут приняты соответствующие административные меры», — заявил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда Пермского края (по охране труда).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае 30 января на трассе Карагай—Кудымкар произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, ещё два человека были госпитализированы. Как сообщила в своём telegram-канале глава краевого минздрава Анастастия Крутень, ДТП произошло около 16 часов. Санитарный автомобиль Карагайской ЦРБ «Лада Ларгус» возвращался с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай.

