На весеннее половодье в Прикамье окажет влияние слабое промерзание почвы Риски связаны с аномальными зимними условиями

Константин Долгановский

В минприроды Прикамья обсудили вопросы подготовки к прохождению весеннего половодья 2026 года. Заместитель главы ведомства Вадим Скворцов предупредил о потенциальных рисках, связанных с аномальными зимними условиями.

«Несмотря на превышение среднегодовых показателей снегозапасов, промерзание почвы наблюдается меньшее, чем обычно. Это сочетание факторов, при резком повышении температуры и обильных осадках весной, может спровоцировать опасные явления», — цитирует пресс-служба краевого минприроды Вадима Скворцова.

Главам муниципалитетов рекомендовали предпринять меры для обеспечения безопасности жителей, своевременной сработке прудов и водохранилищ, по уходу за прилегающим к мостам территориям от снега и льда, по расчистке сточных канав, а также провести разъяснительную работу среди населения на случаи затопления.

На территории региона насчитывается более 29 тыс. водных объектов, три крупных водохранилища, 453 гидротехнических сооружения и 114 км защитных дамб. Для снижения потенциального ущерба от половодья ежегодно проводится около 80 выездных обследований, а в 10 муниципалитетах — ледорезные работы для предотвращения ледовых заторов на реках.

Согласно прогнозу развития весеннего половодья в этом году, восемь районов Прикамья входят в число территорий с наибольшими рисками возникновения ЧС. Перечень включает Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский, Красновишерский, Соликамский и Чусовской округа. Возможно возникновение ледовых заторов и прорыв плотин на Яйве, Чусовой, Тулве, Вишере, Бабке, Косе, Колве, Усьве, Б. Таныпе и Велве.

