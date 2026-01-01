В пик весеннего половодья в Пермском крае режим ЧС могут ввести в восьми округах Возможны ледовые заторы и прорывы плотин на десяти реках реках Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Специалисты ГКУ Пермского края «Гражданская защита» составили прогноз развития весеннего половодья в 2026 году. Согласно документу, восемь районов края входят в число территорий с наибольшими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом сообщает «Рифей».

Перечень включает Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский, Красновишерский, Соликамский и Чусовской округа. Во время половодья ожидается выход воды на поймы, подтопления участков дорог, мостов и частных домов. Возможно возникновение ледовых заторов и прорыв плотин на реках Яйва, Чусовая, Тулва, Вишера, Бабка, Коса, Колва, Усьва, Б. Танып и Велва.

При этом подчеркивается, что прогнозы являются предварительными и будут регулярно обновляться в зависимости от изменения погоды и объёмов осадков. Рекомендуется заранее подготовиться местным властям и населению к возможным неблагоприятным явлениям.

