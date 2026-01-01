За два года в Пермском крае количество нелегальных рабочих снизилось в 2,3 раза Усилен контроль в торговле Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

За два года в Пермском крае количество нелегальных рабочих сократилось в 2,3 раза. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«В Прикамье за два года сократили нелегальную занятость — в 2,3 раза. Совместно с силовыми структурами и профильными ведомствами организовали контроль в такси, лесной, охранной отраслях, усиливаем контроль и в торговле», — написал глава региона в своих соцсетях.

Уровень безработицы в Пермском крае остаётся рекордно низким и составляет по итогам 2024—2025 годов 1,7%.

Ранее глава краевого минсоцразвития Павел Фокин рассказал в интервью «Новому компаньону», что в данный момент в Прикамье нелегально работают порядка 50 тыс. человек. В прошлом году ведомство предметно занималось состоянием занятости в охранных услугах и лесопереработке. Для выявления признаков нелегальной занятости были разработаны действенные инструменты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.