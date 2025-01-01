Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Важно поддерживать престиж рабочих профессий» Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин — о ситуации на рынке труда и готовности системы образования соответствовать его запросам Поделиться Твитнуть

Фото: министерство труда и социального развития Пермского края

«Создаём условия для жизни и работы молодёжи в Пермском крае»

— Павел Сергеевич, подводя итоги года, хочется начать с общей характеристики ситуа­ции на рынке труда. В чём её особенности?

— Рынок труда не слишком изменился за последний год. Ситуация, как была, так и остаётся острой с точки зрения спроса на кадры. Особенно большой спрос на специалистов рабочих профессий, потребность в специалистах с высшим образованием есть, но она менее заметна.

Последние два года, а особенно нынешний год, были посвящены совместной с Министерством образования работе по определению контрольных цифр приёма в учебные заведения. Формируется рынок востребованных профессий, и здесь очень важно согласовать, каких специалистов и в каком количестве необходимо подготовить. Мы постоянно в контакте с работодателями, чтобы формировать этот запрос.

По данным портала «Работа России» — государственной информационной системы мониторинга спроса и предложения на рынке труда — мы видим реальную потребность в каждой профессии. В этом году в регионе в среднем потребность составляла 23—25 тыс. вакантных рабочих мест на каждую дату. Самый высокий спрос сохраняется в производственном секторе — 5000—6000 рабочих мест; в строительстве — 1300—1500 рабочих мест, сохраняется спрос на медицинские и педагогические кадры. Требуются работники в сфере транспортировки и торговли — порядка 2500 рабочих мест. При этом по каждой отрасли, по каждому направлению мы точно понимаем, где нужна подготовка профильных кадров, а где нет.

Перспективную кадровую потребность мы видим в горизонте семилетнего планирования благодаря единой методике прогноза кадровой потребности, разработанной Минтрудом России. Она учитывает экономические и демографические параметры в регионе, а также перспективную потребность работодателей, которую они заявляют в рамках всероссийского опроса: какое количество работников требуется, какого уровня квалификации и с какими компетенциями на ближайшие семь лет. Поэтому мы располагаем этими параметрами, чтобы распределять внутренние трудовые ресурсы, выстраивать эффективную систему профессиональной подготовки и определять потребность в привлечении в экономику иностранной рабочей силы.

В нынешнем году опрос работодателей прошёл второй раз и отныне будет ежегодным. Предприятия сформировали свои потребности: предложения по специалистам с высшим образованием и со средним профессиональным — 32% и 68% соответственно. Учащиеся средних профессиональных учебных заведений — самый востребованный трудовой ресурс.

Это своеобразный вызов, на который система профессионального образования должна среагировать. Это крайне непросто, потому что необходимы учебные программы, специалисты-преподаватели, материальная база, методические материалы. Всё это должно быстро меняться, потому что спрос работодателей по направлениям тоже достаточно быстро меняется.

Очень важный момент — это «география» профессиональной подготовки кадров. Условно говоря, сварщиков надо учить не только в Перми: надо учить их по всему краю, чтобы человек не уезжал из своей территории, а мог у себя дома получать образование и потом находить себя в профессии.

Сохранение молодёжи в территориях и в регионе в целом — это очень важный момент. Мы видим, что, чем лучше работает система образования, тем больше ребят уезжает из края — вот такой вот парадокс! Это не значит, что надо хуже учить; это значит, что надо здесь создавать условия для удобного и комфортного прохождения учёбы и предоставлять возможности для дальнейшего трудоустройства.

Уже с коллегами это проговорили, и они заняты разворачиванием обучения востребованным профессиям, специальностям в учебных заведениях территорий, где есть спрос на эти специальности. Ну и, конечно, занимаемся перераспределением спроса и предложения.

Например, сейчас во многих учебных заведениях идёт обучение по специальности «документоведение, архивное дело», ребята охотно на эту специальность идут, а архивариусы в таком количестве не нужны, работа с документами в таком объёме не требуется. Зато очень высокий спрос на квалифицированных водителей. Значит, надо сформировать предложение для будущих водителей — и по обучению, и по интересному для молодёжи трудоустройству. Важно готовить специалистов под запросы конкретного работодателя в этой территории: желательно, чтобы обучение проходило на базе действующих учебных заведений по всему краю, потому что, если ребята начинают там учиться, они уже интегрируются в компанию и, соответственно, там остаются.

— По-прежнему ли у молодёжи самое востребованное образование — в области информационных технологий?

— Да, очень высокий спрос со стороны ребят, 10−15 человек на одно место, но повышать контрольные цифры приёма надо не механически, а с учётом реальной потребности рынка. Сейчас просто IT-специалист становится неинтересным: интересен специалист IT, например, в сфере строительства; его основной компетенцией должно быть «применение информационных технологий в строительстве».

По данным коллег из регионального министерства образования, доля выпускников девятых классов, поступивших в этом году в техникумы, колледжи, составляет 85%. Это очень большая цифра, потому что общероссийский показатель — 60−65%. Таким образом, ребята выстраивают себе «профессиональный мостик»: после техникума остаться в рабочей профессии или получать высшее образование, уже с учётом опыта работы, благо сейчас выпускники средних специальных учебных заведений имеют право поступления в высшие учебные заведения без ЕГЭ, по внутренним экзаменам.

В Пермском крае очень мощная система профессиональной подготовки! Проведён огромный объём работы по улучшению материальной базы, средства вкладывались в колле­джи и техникумы. Мы видим авиатехникум им. А. Д. Швецова, политехнический колледж им. Н. Г. Славянова, Пермский профессиональный педагогический колледж, Пермский базовый медицинский колледж, Чайковский техникум промышленных технологий и управления, Березниковский политехнический техникум — замечательные объекты и в Перми, и в крае. Отмечу, что конкурс в учреждения среднего профессионального образования внушителен: в среднем семь человек на место, но по отдельным специальностям — например, в Пермском нефтяном колледже, — до 30.

«Профессиональная реализация — это не только материальное поощрение, важна личностная составляющая»

— Для того чтобы ребята шли на среднее профессиональное образование, надо ведь, наверное, работать над повышением престижа рабочих профессий. Что делается в Пермском крае в этом направлении?

— В Пермском крае — промышленном регионе — престиж рабочих профессий поддерживается не только благодаря отраслевым конкурсам и вручению региональных памятных знаков «Трудовая гордость Пермского края», но и благодаря нацпроектам, которые реализуются по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня всё, что связано с кадрами: от прогнозирования до чествования лучших, — проводится в рамках национального проекта «Кадры».

В нынешнем году очень достойно прошли конкурсы профмастерства — и в Пермском крае, и в России в целом. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» прошёл по 20 номинациям (для сравнения: год назад номинаций было всего шесть). Расширение числа номинаций — расширение перечня востребованных рабочих профессий. Серьёзные призы в этом конкурсе: первое место — 1 млн руб., второе — 500 тыс. руб., третье — 300 тыс. руб. Были представители работодателей из всех субъектов РФ — регионы проявили серьёзную заинтересованность в этих людях. На будущий год планируется соревнование уже по 24 специальностям. Профессионалы из Пермского края участвовали в соревнованиях по девяти номинациям, на будущий год планируем 14.

В Перми — на родине электросварки — прошёл федеральный этап конкурса в номинации «Сварщик», и прошёл на очень высоком уровне: приехали 38 лучших специалистов по сварке из 36 регионов.

Этот конкурс для участников — выход из повседневной рутины, возможность обменяться опытом, посмотреть работу коллег. Для того чтобы человек реализовался в профессии, он должен понимать: важно не только материальное поощрение, но и личностная составляющая.

В торжественной церемонии закрытия конкурса принял участие министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Олегович Котяков. Соревнования проходили на базе политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова, одного из самых крупных учреждений СПО Пермского края, и были приурочены к проведению выставки «Металлообработка. Металлургия» в выставочном центре «Пермь Экспо»; её программа была очень насыщенной: профориентационная работа, деловая программа, мастер-классы, региональная конференция по корпоративной молодёжной политике, заседание Совета главных сварщиков, презентация конкурса «Лучшее предприятие по реализации молодёжной политики», мастер-классы по лазерной, плазменной и электроискровой сварке… Общее количество участников составило более 3,5 тыс. человек.

В ближайшие два года продолжим принимать федеральные соревнования среди сварщиков и ожидаем ещё большее количество участников и более азартное, напряжённое соревнование. И, конечно, будем надеяться на победу наших работников! В этом году лучшим стал специалист из Карелии Илья Рюппиев.

Уважение к человеку труда проявляется и в поддержке трудовых династий. Пермский край принял участие в выставке «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве, которая вызвала очень большой интерес: за три месяца, пока работала пермская экспозиция, её посетило более 11 тыс. человек.

Концепция экспозиции — «Трудовые династии Пермского края: история и современность». Посетители увидели редкие фотографии, архивные документы и личные истории, раскрывающие значимость 11 трудовых династий Прикамья в становлении экономики, культуры и социальной жизни региона. В следующем, 2026 году экспозиция будет перенесена на территорию культурного пространства «Завод Шпагина».

Нашему краю есть чем гордиться: более 150 трудовых династий, общий стаж у некоторых династий — более тысячи лет! Профессиональные сферы — самые разные. Так, в Бардымском районе есть династия педагогов, общий стаж которой — около 2000 лет. Вы представляе­те, сколько поколений проработали в отрасли! Какая мощь в этом! Наверняка есть о чём поговорить за общим столом в большой семье, когда у многих в ней одна профессия.

Это очень многослойная история. Она связана и с семейными ценностями, и с традициями, и с многодетностью, потому что в семейных династиях — большое количество детей и внуков, которые поддерживают семейные традиции, в том числе профессиональные. Всё это взаимосвязано.

— А что же всё-таки с высшим образованием? Оно ведь, наверное, тоже должно меняться с учётом потребностей рынка?

— Скорее всего, оно претерпит серьёзнейшие изменения, и они уже сейчас происходят. Контрольные цифры приёма студентов учитывают требования по целевому набору: если хочешь идти учиться за бюджетный счёт, ты должен подписать договор о целевом обучении для дальнейшего трудоустройства. Так уже сделано в медицине, сейчас это вводится для инженерных кадров, педагогов.

«Человек не может нигде не работать»

— Сейчас, наверное, неактуально говорить о безработице; наоборот, заметна нехватка рабочих рук, много вакансий?

— Сегодня, по нашим данным, в регионе нелегально работают порядка 50 тыс. человек. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Вот он — результат работы.

— И как бороться с нелегальной занятостью?

— Тут много очень понятных и совершенно конкретных методик и инструментов. Это совместная работа налоговых органов, трудовой инспекции, прокуратуры, муниципалитетов. Регион выступает здесь регулятором взаимодействия всех участников по обмену данными и мониторингу изменений. Образована специальная межведомственная комиссия, которая занимается этими вопросами. Мы в этом году предметно занимались состоянием занятости в двух отраслях экономики — охранные услуги и лесопереработка, и нам понятно, что с этим делать. По «охране» — самая простая история: требования от организации, которая закупает услуги, чтобы у той организации, которая услу­ги предоставляет, сотрудники были в штате. Для государственных учреждений, бюджетных, муниципальных мы прописали все требования и условия контрактов с охранными организациями.

По лесозаготовкам такая же история. Сейчас каждый куб леса, каждая доска счётны — начиная с заготовки леса и заканчивая переработкой, и по всей цепочке понятно, какие люди к этому причастны, через юридические лица, которые этим занимаются.

Есть совершенно конкретная методология, и, постепенно-постепенно идя по ней, мы видим конкретные результаты. Главное, что появились действенные инструменты выявления признаков нелегальной занятости.

— Большая работа проведена по модернизации центра занятости, интернет-портала «Работа России». Соответствуют ли нынешним потребностям эти ресурсы?

— Мы открыли специализированный офис Кадрового центра «Работа России» в Перми на ул. Монастырской специально под эти задачи. Это многопрофильное пространство для решения запросов работодателей. Есть уже готовые кейсы кадровых решений под разные запросы: от формирования базы резюме до предоставления помещений для встреч с соис­кателями. Центр показывает потенциальным работодателям, какие меры поддержки можно использовать для закрытия кадровой потребности.

Практику работы центра мы представили на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере занятости, который ежегодно проводится Минтрудом России для выявления лучших практик. Итог — первое место в номинации «Лучший проект Кадрового центра «Работа России» в категории «Место встречи — Кадровый центр». В следующем году задачи центра также будут направлены на решение кадрового запроса работодателей. Линейка сервисов широкая — от консалтинга до финансовых выплат на поддержку занятости. Под каждого работодателя определяется своя траектория помощи.

Мы становимся площадкой взаимодействия между работодателями и системой образования. Наверное, это сейчас наша основная задача.

